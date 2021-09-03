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США готовы принять 50 тысяч беженцев из Афганистана

Сейчас эта цифра составляет 25,6 тысяч человек. Всем им предоставляют жилье, продукты и медпомощь.

Соединенные Штаты намерены увеличить количество принимаемых в стране беженцев из Афганистана как минимум до 50 тысяч человек Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк, пишет ТАСС.

"Мы работаем над тем, что увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тысяч", - сказал он.

По его словам, в настоящее время эта цифра составляет 25,6 тысяч человек.
Всем беженцам сейчас предоставляются кров, продукты, вода и медицинская помощь, добавил Ван Херк, пишет korrespondent.net
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