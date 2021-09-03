



В 2020-м он пресекал любые попытки считанных честных прокуроров возбудить дела и за фальсификацию выборов, и за избиение людей, и за пытки в изоляторах. Генпрокурор Швед дал ему такую оценку: «Он, несомненно, представляет наш золотой фонд».





Вот что Корзун говорил жителям Гродненщины в августе 2020-го, когда тысячи вышли на мирные акции протестов:





«Некоторые говорят, что они не буйствовали, ничего не делали, они мирно участвовали. Но это все равно участие в противоправной деятельности, за которую предусмотрена ответственность…





Что касается требований о наказании всех, кто применял силу в отношении мирных демонстрантов, то опять же, надо иметь в виду, что это не массовая амнистия. Все решения судебные, и каждый случай будет тщательным образом проверен».





Последний год показал, что ни один человек системы не был привлечен к ответственности за избиения и пытки демонстрантов, пишет НН.



