Уволился прокурор Гродненской области. Он препятствовал возбуждению дел за фальсификацию выборов и избиение людей
Виктор Корзун почти пять лет был прокурором Гродненской области, куда пришел из Генпрокуратуры, где возглавлял управление по надзору за приговорами по уголовным делам. Коллеги описывают его как до мозга костей человека системы.
В 2020-м он пресекал любые попытки считанных честных прокуроров возбудить дела и за фальсификацию выборов, и за избиение людей, и за пытки в изоляторах. Генпрокурор Швед дал ему такую оценку: «Он, несомненно, представляет наш золотой фонд».
Вот что Корзун говорил жителям Гродненщины в августе 2020-го, когда тысячи вышли на мирные акции протестов:
«Некоторые говорят, что они не буйствовали, ничего не делали, они мирно участвовали. Но это все равно участие в противоправной деятельности, за которую предусмотрена ответственность…
Что касается требований о наказании всех, кто применял силу в отношении мирных демонстрантов, то опять же, надо иметь в виду, что это не массовая амнистия. Все решения судебные, и каждый случай будет тщательным образом проверен».
Последний год показал, что ни один человек системы не был привлечен к ответственности за избиения и пытки демонстрантов, пишет НН.
20:03 03/09/2021
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