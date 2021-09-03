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К ликвидации ...товсь! Суд оставил в силе второе предупреждение Беларусскому Хельсинскому комитету

2 сентября Верховный суд рассмотрел жалобу Беларусского Хельсинского комитета на письменное предупреждение от Минюста и пришел к выводу, что действия Минюста являются обоснованнными. Жалоба БХК не была удовлетворена. Дело рассматривала судья Анна Соколовская.


Минюст вынес предупреждение, так как БХК не предоставил в срок часть запрошенных документов. Организация должна была предоставить документы до 16 июля, но 14 июля в офисе БХК прошел обыск, помещение было опечатано.

«Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников. Позиция Минюста в суде описывается примерно так: вы могли представить документы и до обыска», – сообщает БХК.

БХК считает решение суда неправосудным и направленным на создание условий для ликвидации организации.

Данное предупреждение Минюста было для БХК вторым за год. Это дает министерству основание обратиться в суд для ликвидации организации.
reform.by
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