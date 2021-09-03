



Минюст вынес предупреждение, так как БХК не предоставил в срок часть запрошенных документов. Организация должна была предоставить документы до 16 июля, но 14 июля в офисе БХК прошел обыск, помещение было опечатано.





«Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников. Позиция Минюста в суде описывается примерно так: вы могли представить документы и до обыска», – сообщает БХК.





БХК считает решение суда неправосудным и направленным на создание условий для ликвидации организации.





Данное предупреждение Минюста было для БХК вторым за год. Это дает министерству основание обратиться в суд для ликвидации организации.



