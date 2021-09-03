+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МИД Литвы: после учений "Запад-2021" РФ может оставить военную технику в Беларуси

МИД Литвы не исключает, что часть сил и техники, которые будут развернуты для российско-белорусских военных учений "Запад-2021", может остаться в Беларуси и Западном военном округе России после их завершения.

Военные учения / РИА Новости


Об этом говорится в комментарии литовского внешнеполитического ведомства, который получил Укринформ.

Литва также считает, что с помощью учений "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября, Россия серьезно демонстрирует готовность к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении.

По мнению литовских дипломатов, эти учения будут использованы для дальнейшей военной интеграции России и Беларуси.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]