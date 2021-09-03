Военные учения / РИА Новости









Об этом говорится в комментарии литовского внешнеполитического ведомства, который получил Укринформ.





Литва также считает, что с помощью учений "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября, Россия серьезно демонстрирует готовность к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении.





По мнению литовских дипломатов, эти учения будут использованы для дальнейшей военной интеграции России и Беларуси.



