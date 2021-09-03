МИД Литвы: после учений "Запад-2021" РФ может оставить военную технику в Беларуси
МИД Литвы не исключает, что часть сил и техники, которые будут развернуты для российско-белорусских военных учений "Запад-2021", может остаться в Беларуси и Западном военном округе России после их завершения.
Военные учения / РИА Новости
Об этом говорится в комментарии литовского внешнеполитического ведомства, который получил Укринформ.
Литва также считает, что с помощью учений "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября, Россия серьезно демонстрирует готовность к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении.
По мнению литовских дипломатов, эти учения будут использованы для дальнейшей военной интеграции России и Беларуси.
19:23 03/09/2021
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