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Игорь Эйдман: "Беларусьнаша" может стать гвоздем избирательной кампании "Единой России"

Кремль готовит предвыборный аншлюс Беларуси 9–10 сентября во время встречи Путина с Лукашенко, когда они подпишут дорожную карту объединения двух стран, считает российский социолог Игорь Эйдман.


"Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что из 28 документов работа не завершена только по одному, однако этот вопрос будет решен в течение недели. Эти документы, по сути, предполагают аншлюс, поглощение Россией Беларуси, - пишет Эйдман.

Путин пытался навязать его белорусской стороне еще два года назад, к 20-летию проекта "союзного государства". Однако тогда Лукашенко взбрыкнул и отказался. Вскоре он был за это жестко наказан. 

Такие люди, как Бабарико и Цепкало, явно поначалу пользовались негласной российской поддержкой. Как опытный рэкетир, Путин вначале создал проблемы для Лукашенко, а потом помог ему решить их, получив взамен контроль над его активом – Беларусью.

Путин подождал, пока Лукашенко зачистит Беларусь от демократической оппозиции и вообще любых свободомыслящих, а теперь вызвал его к себе на ковер. 

Ослабленному и запуганному Лукашенко внушили, что без поддержки Кремля Запад его быстро съест. Теперь он, скорее всего, упираться не будет и подпишет аншлюс с Россией...

Или все-таки взбрыкнет в последний момент? Ведь он хочет быть в Беларуси абсолютным наследственным монархом и передать трон младшему сыну. А в путинской "единой России" его ждет в лучшем случае роль белорусского губернатора.

Аншлюс этот, поданный как "воссоединение братских народов", возвращение Беларуси в родную имперскую гавань, может стать гвоздем избирательной кампании "Единой России" накануне выборов в Госдуму. 

Маленькой победоносной войны перед выборами устроить не удалось, так будет маленькое победоносное "воссоединение" – "Беларусьнаша!" Ну это если Лукашенко не заартачится в последний момент".
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