Не поверите! Путин говорит, что у него нет мобильного телефона
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона.
Вопрос о наличии телефона президенту задал модератор дискуссии на ВЭФ телеведущий Сергей Брилев.
«Нет»,— ответил Путин на вопрос модератора.
Сергей Брилев в начале встречи отметил, что наблюдал за Владимиром Путиным перед выходом на сцену. «И убедился, что вы не Ангела Меркель»,— сказал он.
Владимир Путин в ответ на это наблюдение заявил: «Это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо».
«У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит»,— объяснил Брилев.
20 августа президент России принял в Кремле канцлера Германии Ангелу Меркель. Во время переговоров у Меркель зазвонил мобильный телефон.
Источник: kommersant.ru
17:25 03/09/2021
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