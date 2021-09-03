Вопрос о наличии телефона президенту задал модератор дискуссии на ВЭФ телеведущий Сергей Брилев.





«Нет»,— ответил Путин на вопрос модератора.





Сергей Брилев в начале встречи отметил, что наблюдал за Владимиром Путиным перед выходом на сцену. «И убедился, что вы не Ангела Меркель»,— сказал он.





Владимир Путин в ответ на это наблюдение заявил: «Это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо».





«У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит»,— объяснил Брилев.



