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Не поверите! Путин говорит, что у него нет мобильного телефона

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона.

     
Вопрос о наличии телефона президенту задал модератор дискуссии на ВЭФ телеведущий Сергей Брилев.

«Нет»,— ответил Путин на вопрос модератора. 

Сергей Брилев в начале встречи отметил, что наблюдал за Владимиром Путиным перед выходом на сцену. «И убедился, что вы не Ангела Меркель»,— сказал он. 

Владимир Путин в ответ на это наблюдение заявил: «Это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо». 

«У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит»,— объяснил Брилев.

20 августа президент России принял в Кремле канцлера Германии Ангелу Меркель. Во время переговоров у Меркель зазвонил мобильный телефон.
Источник: kommersant.ru
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