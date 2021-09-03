"Посол Семашко пообещал интегрироваться с Россией уже прямо 9 сентября. Потом, он, правда, испугался и к вечеру свое обещание опроверг. Хотя я совершенно не понимаю зачем было торопиться с опровержениями, пишет телеграм-канал.





Посол Семашко уже столько раз обещал интегрироваться, что я сбился со счету. Так одним обещанием больше, одним меньше. Можно подумать обещания посла Семашко кого-нибудь к чему-нибудь когда-нибудь обязывали.





Тем более, что 9 или 10 сентября наверняка же что-нибудь подпишут. Или согласуют. Или пообещают согласовать. По любому, без триумфа интеграции не обойтись. По крайней мере, про триумф интеграции нам с тобой обязательно расскажут. Но знаешь что? Ты тоже можешь что-нибудь рассказывать.





Вот раньше одна сторона хотела от интеграции денег, а вторая большой и чистой любви. И эта апробированная веками схема (любовь в обмен на деньги) обеспечивала интеграционную гармонию и совпадение интересов. А сейчас вторая сторона уже устала от любви и тоже хочет денег.





Скажем, получить кусочек белорусского транзита по хорошей цене взамен на вербальные интервенции в белорусскую стабильность. Потому что деваться союзнику все равно некуда, а северный морской путь сам себя не окупит.





Или, например, то, что восточный союзник, с присущими ему деликатностью и чувством такта, называет унификацией налоговых и таможенных систем. А смысл этой унификации состоит в том, чтобы закончить уже с альтернативным легальному экспортом условно белорусских товаров. Креветок там, или бананов. Всего, чем так славится белорусская земля.





И, получается парадоксальная штука: когда обе интегрирующиеся стороны хотят одного и того же, то это трудно поделить на двоих так, чтобы никому не было обидно. И остается только рассказывать о регулярных триумфах. Без последствий.





Зато вот кризис с мигрантами, кажется, может иметь последствия, на которые никто даже не рассчитывал. Вчера комиссар ЕС по внутренней политике сказала, что ответом на кризис могут стать визовые ограничения для всех, кто связан с белорусскими властями.





Мы с тобой, конечно, привыкли, что визовые санкции имеют эффект близкий к нулевому. Но тут, надо сказать, другое. Когда речь идет о персональных визовых санкциях, то люди, которые под них попали, могут рассчитывать, что государство компенсирует им перенесенные страдания. А с компенсацией и Европа эта не очень-то нужна.





Но в данном случае, по крайней мере если судить по первоначальным формулировкам, речь идет обо всех, кто трудится на ниве государственной службы. И, согласись, чтобы компенсировать всем, даже моральной поддержки не хватит.





А, учитывая, что европейские бюрократы с трудом принимают решения, но с еще большим трудом их отменяют, то, получается, Акрополис для этих трудящихся может закрыться навсегда.





И это, конечно, может показаться обидным и несправедливым. Но мы с тобой много раз говорили, что токсичность белорусских властей достигла такого уровня, когда даже стоять с ними рядом опасно для репутации, кармы и жизненных перспектив.





Так находиться внутри еще опаснее. Даже если ни в чем не виноват. Потому что усталость от своеобразия политически практик белорусских властей достигла уже такого уровня, когда ЕС готов отказаться от хирургически выверенных санкций и лупить по площадям".



