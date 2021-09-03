По пунктам: что может быть в пятом пакете санкций ЕС
Журналисты DW записали, какие накануне на слушаниях в Европарламенте звучали предложения.
- уделить внимание судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа;
- внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», которой сейчас уже запрещено летать в ЕС, а новые санкции могут усложнить госкомпании доступ к финансовым ресурсам;
- добавить туда и белорусские турфирмы, способствующие нелегальной миграции;
- чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам.
В ЕС пытаются добиться и помощи от стран происхождения мигрантов. Ирак уже приостановил авиасообщение с Беларусью. Брюссель ведет диалог с Турцией и странами Африки.
Однако, как отметил представитель внешнеполитической службы ЕС, «турецкие полеты – это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии».
Напомним, ЕС накануне начал разработку пятого пакета санкций в отношении белорусских властей.
16:30 03/09/2021
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