- уделить внимание судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа;





- внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», которой сейчас уже запрещено летать в ЕС, а новые санкции могут усложнить госкомпании доступ к финансовым ресурсам;





- добавить туда и белорусские турфирмы, способствующие нелегальной миграции;





- чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам.





В ЕС пытаются добиться и помощи от стран происхождения мигрантов. Ирак уже приостановил авиасообщение с Беларусью. Брюссель ведет диалог с Турцией и странами Африки.





Однако, как отметил представитель внешнеполитической службы ЕС, «турецкие полеты – это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии».





Напомним, ЕС накануне начал разработку пятого пакета санкций в отношении белорусских властей.