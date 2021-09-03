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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

По пунктам: что может быть в пятом пакете санкций ЕС

Журналисты DW записали, какие накануне на слушаниях в Европарламенте звучали предложения.

- уделить внимание судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа;

- внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», которой сейчас уже запрещено летать в ЕС, а новые санкции могут усложнить госкомпании доступ к финансовым ресурсам; 

- добавить туда и белорусские турфирмы, способствующие нелегальной миграции;

- чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам.

В ЕС пытаются добиться и помощи от стран происхождения мигрантов. Ирак уже приостановил авиасообщение с Беларусью. Брюссель ведет диалог с Турцией и странами Африки.

Однако, как отметил представитель внешнеполитической службы ЕС, «турецкие полеты – это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии».

Напомним, ЕС накануне начал разработку пятого пакета санкций в отношении белорусских властей.
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