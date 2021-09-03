В суде Центрального района Гомеля 3 сентября началось рассмотрение уголовного дела против известного правозащитника Леонида Судаленко, а также волонтерок Татьяны Лосицы и Марии Тарасенко. Следствие обвинило их в организации и финансировании массовых беспорядков – по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса.





Леонида и Татьяну доставили в суд под конвоем из Гомельского СИЗО-3, где они находятся уже восьмой месяц. Мария Тарасенко приехала на суд сама, она на свободе - у нее взяты подписки о неразглашении, явке по первому требованию и невыезде.





"Выбрал суд, а не покаянную"

За семь месяцев за решеткой Судаленко сбавил вес, но выглядит неплохо. Держится бодро. Накануне рассмотрения уголовного дела Судаленко, как и многие политзаключенные, получил письмо от Юрия Воскресенского.





"Он предлагал до 31 августа покаянную написать. Я пока выбрал суд. Он же доверенности от того, кто милует, не приложил. А вдруг провокатор", - сообщил Леонид Свабодзе





Поддержать Судаленко на суд пришла жена Оксана со средним сыном Кириллом. Присутствовали родственники и двух других фигуранток громкого уголовного дела. В судебный зал из-за малочисленности мест ряд граждан, которые также должны были поддержать правозащитников, не попали.





Рассматривает дело судья Сергей Саловский. Обвинение поддерживают представители городской прокуратуры Фартушняк и Вышняков. Прокуратура ходатайствовала также, чтобы сделать процесс закрытым вследствие сохранения банковской тайны, движения денежных средств по счетам и ради, как сказано, безопасности обвиняемых и других участников дела.





Против такого порядка выступили все обвиняемые и их адвокаты. Однако судья Саловский, сделав перерыв для принятия решения в совещательной комнате, постановил вести судебное разбирательство в закрытом режиме по мотивации прокуратуры.





Виноват, так как помогал выплачивать штрафы

В вину Леониду Судаленко, как известно, поставили помощь в оплате штрафов, услуг адвокатов, судебных пошлин, счетов за питание в ИВС для участников протестных маршей против фальсификации выборов и насилия силовиков, а еще сбор средств на приобретение дров для многодетной семьи из Гомельского района, встречу активистки с “суток” возле ИВС, съемки в видеосюжете Андрея Паука, где правозащитник рассказывал о свободе собраний, а также организацию семинаров для активистов по цифровой безопасности.





Из писем правозащитника известно, что он отказался сотрудничать со следствием по причине абсурдности обвинений.





Правозащитник еще до своего ареста письменно объяснял, что финансовую помощь он оказывал людям, которые уже были привлечены к ответственности за административные правонарушения по статье 23.34 КоАП. Как можно финансировать протест, если человек уже за это наказан? Отсюда и вывод юриста Судаленко, что в его действиях отсутствует событие и состав инкриминируемого ему уголовного преступления.





К тому же на помощь Леонид использовал и личные деньги с премии Французской Республики за вклад в защиту прав человека “Свобода-Равенство-Братство”, которую получил в 2018 году.





Насколько известно, не совсем понятно Судаленко и то, за что хотят привлечь к уголовной ответственности волонтерок. Марии Тарасенко правозащитник оказывал помощь в отмене повышенной оплаты за коммунальные услуги, когда ее горисполком неожиданно внес в список “тунеядцев”. Позже Мария выполняла некоторые технические поручения Леонида и за это, похоже, попала “под раздачу”.





Впрочем, как и Татьяна Лосица из Речицы.





Обвинение занимает почти 45 страниц, а все уголовное дело против правозащитника и двух волонтеров состоит из 79 томов.





Ожидается, что судебный процесс растянется не менее, чем на полтора десятка заседаний. В частности, срок содержания под стражей правозащитнику Судаленко следствие продлило до 22 сентября. На следующий день, 23 сентября, Леониду исполняется 55 лет. Двадцать из них Леонид защищает жертв нарушений прав человека.





Наибольшую известность Судаленко приобрел в 2017 году, когда в стране проходили протесты так называемых “тунеядцев”. В частности, в Гомеле правозащитника начали называть "адвокатом тунеядцев", так как он в судах защищал жертв "декрета №3".





Кроме того, Судаленко через Комитет АНН по правам человека отстаивал права горожан на свободу мирных собраний и уличных шествий, объединения по интересам, на сбор и распространение информации. В международных структурах Леонид выступал официальным представителем тех граждан Беларуси, чьи права были нарушены.





Рассмотрение дела в отношении Судаленко и волонтерок будет продолжено на следующей неделе.