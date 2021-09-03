В день рождения главного редактора Нашей Нивы редакция попросила коллег рассказать о нем. Читайте, как Егор Мартинович попал в «Нашу Ниву» и привнес новую волну не только в газету, но и белорусскую журналистику.





«Пришел в «Ниву» в 2008-м — тогда было более 50 заявок на два места»

Андрей Дынько, редактор «Нашай гісторыі»:





«Последний раз я видел Егора Мартиновича на лестнице Следственного комитета 8 июля. Меня вели наверх, его — вниз. Я его видел, он меня — нет, потому что смотрел под ноги, опустив голову. «Чего ползешь? Шевелись!» — орал на него конвоир. «У меня голова кружится», — ответил Егор.





Действительно, он с трудом ступал, как человек с травмой. Конвоиры что-то еще ему грубое ответили, я не разобрал.





Я впервые увидел Егора таким — он всегда был полон оптимизма и энергии, а тут еле шел.





Потом, уже на Окрестина, до меня дойдет информация, что Егора при задержании били. Надели на голову боксерский шлем — шлем Артема Гарбацевича, который кто-то в шутку надел на бюст Ивана Луцкевича, и он так и остался. Такая постмодернистская комбинация истории и современности, культурной традиции и бойцовского характера.





В этом избиении — нынешняя доля нашей интеллигенции. Есть фильм «Купала», Егор там снялся в эпизодической роли. Когда-нибудь будет и фильм «Мартинович», а этот эпизод, как редактору национального издания надевают шлем на голову и бьют, будет там центральным.





Мартинович пришел в «Ниву» в 2008 году. Мы периодически устраиваем конкурсы на вакансии. В том году такой сильный был набор! Пришло более 50 заявок на два места.





Егор Мартинович безупречно писал. Его тексты не требовали никакой редактуры. Ни слова, ни запятой. И он брался за сложные темы — лучшие расследования были его. Журналист от Бога.





«Пытаюсь понять, когда произошел тот момент, который в итоге и привел меня сюда, — шутит Егор в одном из писем из СИЗО. — Может, то собеседование в 2008 году? А потом все было так гармонично, поступательно, фактически линейным графиком».





Я неимоверно горжусь, что Егор в другом письме из-за решетки назвал атмосферу в тогдашней «Нашей Ниве» фантастической — и по белорусскости, и по свободе творчества, честности.





Егор — прирожденный лидер. Тот случай, когда всё сошлось. И умение писать, и способность анализировать информацию, и дар к овладению новыми технологиями, и харизма, и жизнелюбие, и реализм, и умение говорить «нет».





Всем стало ясно, что он лучший, что он должен возглавить «Ниву». Мы просто расступились перед ним. И как редактор и директор он оказался таким же замечательным, как репортер.





Он привел «Нашу Ниву» на вершину профессионализма. Никогда до него издание не было таким востребованным. Но именно эта популярность и стала причиной удара.





Это драма журналистики при диктатуре. Если ты лучший, по тебе будут бить. И не дай Бог ты недостаточно силен, чтобы выдержать удары».





«Павел Шеремет предлагал ему возглавить сайт «Белорусского партизана»

Светлана Калинкина, известная журналистка и публицист:





«Как журналиста заметила Егора сразу, это была такая новая современная волна, появившаяся в нашем пространстве. Ведь по сути журналистика — явление консервативное. А Егор сразу добавил молодости, после того как пришел в «Нашу Ниву». И это было не только мое мнение.





Знаю, например, что Павел Шеремет предлагал ему возглавить сайт «Белорусского партизана» в свое время.





Егор — человек очень талантливый, образованный, красивый и, теперь можно сказать, очень смелый. Потому что, на мой взгляд, он вполне осознавал, что может произойти, но шел на то, чтобы оставаться в Беларуси, чтобы делать свое дело, чтобы оставаться журналистом, даже зная, какие могут быть последствия.





Поэтому я сейчас хочу Егору пожелать только одного — чтобы настал тот день, когда он сам себе, своим близким скажет: «Я полностью счастлив».





Думаю, что те слова, которые мы часто повторяем (они на самом деле из Библии) — сила в правде — не спроста живут тысячелетиями. Это историческая мудрость человечества, и Беларусь просто не может этого отменить».





«Звезда белорусского медиапространства»

Борис Горецкий, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов:





«Мне очень жаль, что Егор там, а я на свободе. Егор — человек, рядом с которым можно спокойно «отмотать» любой срок. Но люди не должны «сидеть». Тем более не должны сидеть люди, которые вообще к протестам не имели отношения.





Егор Мартинович — звезда белорусского медиапространства. Молодой, остроумный, очень начитанный, точный до каждой запятой и готовый защищать свою точку зрения до последнего аргумента.





Мне всегда приятно, когда люди моего поколения вырастают в руководителей медиа: Егор Мартинович, Паша Свердлов, Зоя Хруцкая. Приятно, поскольку это очень технологичные люди, мотивированные, трудолюбивые и простые в общении.





Ко всему этому стоит добавить и Егора всегдашний оптимизм. Надеюсь, у его коллег хватит сил сохранить «Нашу Ниву» и пройти через всё».





«Создавать белорусских медиаперсонажей — был довольно нестандартный шаг, так как считается, что у нас нет ни шоу-бизнеса, ни звезд»

Олег Горунович, главный редактор «Трибуны»:





«Если честно, раньше «Наша Нива» не была образцом работы в сети, но с приходом Егора Мартиновича на должность главного редактора многое изменилось. Сайт начал рассказывать о белорусской светской хронике, создавать белорусских медиаперсонажей.





Это был довольно нестандартный шаг, так как считается, что у нас нет ни шоу-бизнеса, ни звезд. А тут нашлись, да еще рассказывали о них по-белорусски. Мы привыкли жить под российским влиянием, а НН попыталась найти альтернативу, и это было круто.





Лично с Егором мы как раз познакомились вскоре после его назначения на должность. Случайно пересеклись на футболе, причем в качестве игроков, а не зрителей (да, Мартинович не только интересуется футболом, но и сам играет — не очень хорошо, но с душой).





Я подумал еще тогда, мол, такой молодой парень — а стал редактором старейшей белорусскоязычной газеты. Было интересно, что из этого получится. А получилось достаточно хорошо.





Менеджмент «Нивы» оказался прав, доверившись молодому редактору. В газете на регулярной основе начали появляться расследования, плюс не побоялись запустить проект с довольно странным каламбуром в названии «Наша Нина».





Кому-то название могло показаться нелепым, но это хорошее качество, если редактор может проигнорировать насмешки, сделать по-своему и добиться успеха.





Мартинович, насколько я могу судить со стороны, не боялся таких шагов. Ну и вообще этот парень не из боязливых — иначе бы он не оставался в Беларуси под угрозой ареста».





«Впечатляет его способность находить время для путешествий по миру и по Беларуси»

Оксана Колб, главный редактор «Новага Часу»:





«С Егором мы впервые встретились в 2012-м на международной конференции «Нефть, газ и СМИ» в Баку. Тогда он еще был молодым журналистом, а не главным редактором. С тех пор наши пути не часто пересекались.





Но когда мне нужна была хоть какая-то помощь, я знала, что могу обратиться к Егору. Он всегда готов поддержать и помочь чем может. Надеюсь, сейчас всё это ему возвращается вдвойне, а то и втройне.





Меня впечатляет его способность находить время для путешествий по миру и по Беларуси, несмотря ни на что. Честность, ответственность, доброжелательность и жажда ко всему новому, мне кажется, одни из главных качеств Егора.





А еще он любит собак, что для меня важно и является показателем действительно доброго человека. Верю, что Егора это испытание сделает еще сильнее.





Выпускать белорусскоязычное СМИ интересно и важно. Как по мне, если бы все медиа хотя бы 10 лет назад перешли на белорусский, то у нас бы уже не было такой проблемы, как и на каком языке лучше читают.





Теперь наконец наш язык в тренде. И многие из читателей перешли на него, благодаря в том числе и НН, и НЧ».





«Чего нет у него — так это понтов»

Александр Коктыш, журналист, работал в «Свободных новостях», агентстве «Интерфакс Запад»:





«Егор очень ответственный человек и журналист, насколько я его знаю. С такими можно ходить в разведку. С ним чувствуешь себя достаточно комфортно.





Уже не припомню, как мы с ним познакомились. Помню, он как-то обратился ко мне за помощью. Он сильно волновался, когда брался за очередной материал. Это было заметно. Но не вредило качеству текста. Егор был настроен решительно. Это показатель профессионализма.





Егор — человек неслучайный в нашей работе. Чего нет у него — так это понтов. У нас эта «болезнь» многих скосила. Почивать на лаврах — не о нем».











