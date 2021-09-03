Зеленский - беларусам: Вечных правительств не бывает. Жыве Беларусь!
Владимира Зеленского во время его общения со студентами Стэнфордского университета поблагодарили за поддержку беларусов и спросили, чего он хотел бы пожелать им в сложной для них ситуации.
архивное фото
Президент Украины ответил:
«Мы точно понимаем, что происходит у вас, и мы точно понимаем, что также происходило у нас. Но я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу своего народа, за свободу своего прекрасного государства.
Я желаю вам результата, того самого, который получила Украина. Она демократическая и очень свободная. Я вам этого желаю — выжить, и это будет ваш народ, ваши вера, язык, жизнь, искусство — это сильнее, чем любое правительство. А вечных правительств не бывает. Жыве Беларусь!», - цитирует Зеленского kyky_org.
14:06 03/09/2021
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