+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зеленский - беларусам: Вечных правительств не бывает. Жыве Беларусь!

Владимира Зеленского во время его общения со студентами Стэнфордского университета поблагодарили за поддержку беларусов и спросили, чего он хотел бы пожелать им в сложной для них ситуации.

архивное фото

Президент Украины ответил:

«Мы точно понимаем, что происходит у вас, и мы точно понимаем, что также происходило у нас. Но я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу своего народа, за свободу своего прекрасного государства.

Я желаю вам результата, того самого, который получила Украина. Она демократическая и очень свободная. Я вам этого желаю — выжить, и это будет ваш народ, ваши вера, язык, жизнь, искусство — это сильнее, чем любое правительство. А вечных правительств не бывает. Жыве Беларусь!», - цитирует  Зеленского kyky_org.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]