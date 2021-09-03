Беларусь потеряла право на проведение чемпионата мира по хоккею.





Национальная сборная оскандалилась в отборе на чемпионат мира по футболу, проиграв Бельгии со счетом 0:8.





Хоккейная сборная заняла последнее место в своей группе на чемпионате мира и должна была бы вылететь из элиты. Спас ковид: из-за пандемии ротация между дивизионами отменена.





Футбольные клубы не смогли пройти ни одного круга в еврокубках.





Белорусская делегация установила антирекорд на летней Олимпиаде, вернувшись из Токио всего с 7 медалями.





Основная причина случившегося заключается в том, что спорт, объявленный одним из государственных приоритетов, под руководством этого самого государства постепенно деградирует. Но в 2021-м, похоже, влияет и еще один новый фактор.





Никогда раньше такое количество белорусских любителей спорта так яростно не болело против своих. Причиной тому стали зверства силовиков, защищавших власть. В результате те, кто её поддерживает, лишились симпатий множества соотечественников.





Хоккейную сборную и раньше недолюбливали за особое внимание, которое уделяет этому виду спорта Александр Лукашенко. Но столь очевидного неприятия Арины Соболенко и других сторонников правителя не было еще никогда.





Как это могло повлиять на результаты спортсменов? Конечно, белорусские футболисты и раньше не обыгрывали всех подряд. Хоккеисты тоже давно, так сказать, «сгорают в нижних слоях атмосферы».





И даже мощнейшая поддержка болельщиков в этих случаях едва ли помогла бы «бегемота тащить из болота». Но есть и другие ситуации, что называется, «на тоненького».





"Страшно подумать, сколько всего не зависит от нас. Во время матча случаются такие моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед, и ты победил… Не повезет — ты проиграл". Из фильма Вуди Аллена «Матч-пойнт»





У Соболенко на Олимпиаде мяч упал назад. В поединке третьей ракетки мира (на тот момент) с гораздо менее рейтинговой Донной Векич все решалось на тай-брейке. «Теннисные пенальти» лучше пробила соперница Соболенко. Помогло ли Векич, что за неё болела вся Хорватия и значительная часть Беларуси, мы можем только догадываться.





А вот еще один пример. Совсем недавно сборная Беларуси по хоккея пыталась реабилитироваться, завоевав путевку на Олимпиаду-2022. Шансы попасть в Пекин сохранялись, даже несмотря на конфуз в игре с поляками – 0:1.





Все решалось в матче против Словакии. Ничейный счет сохранялся до последних минут. И снова в ситуации, когда, образно говоря, «мяч задел верх сетки», шайба оказалась в воротах «красно-зеленых», а не их противников.





Конечно, эти и другие эпизоды можно легко объяснить более прозаическими причинами. Но то, что пропасть, образовавшаяся между болельщиками и спортсменами, последним не в масть, это уж точно.