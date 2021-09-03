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Танками и артиллерией? Путин заявил, что рассчитывает восстановить отношения с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе.



«Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. 

Так он ответил на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины, передает echo.msk.ru
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