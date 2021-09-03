







«Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.





Так он ответил на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины, передает echo.msk.ru







