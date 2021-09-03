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А также заявил, что должны быть доказательства, что мигранты попали на территорию ЕС из Беларуси, потому что «понять, откуда они, тяжело».





Он заявил, что Латвия, Литва и Польша «нарушают свое законодательство, международные нормы, а также положения двусторонних договоров с Беларусью» в интервью РИА Новости.





Подлинев отметил, что «есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС».





«Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается», — сказал замглавы.





Кроме этого он заявил, что согласно договору о режиме границы между Беларусью и Литвой граждане, которые «теоретически могли нарушить границу с белорусской территории, запросившие убежище, уже находясь на территории сопредельной страны, не могут быть переданы Беларуси литовской стороной».





Польская же сторона, по его словам, может передать только граждан Беларуси.





«Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не предоставляет. Понять, откуда эти мигранты, тяжело. Видимо, коллегам проще не доказывать, что мигранты идут с белорусской территории, а силой вытолкнуть их из своей страны», — заявил Подлинев.





Кроме этого он отметил, что «мигранты прямо говорят, что они не хотят находиться в Беларуси, они направляются в ЕС с целью запросить там убежище» и заявил, что «здесь даже можно задуматься о том, а не присутствуют ли в таких действиях должностных лиц сопредельных стран ЕС признаки преступления по статье об организации незаконной миграции».





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