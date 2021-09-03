В Беларуси количество ликвидируемых неправительственных организаций превысило 200, пишет БелаПАН со ссылкой на данные отчета за август Центра правовой трансформации (Lawtrend). Список ликвидируемых НКО составляют совместно Центр правовой трансформации и Офис европейской экспертизы и коммуникации (OEEC).





Так сообщается, что на конец августа число принудительно ликвидируемых неправительственных организаций или НКО, деятельность которых приостановлено, уже достигло 213. В отчете говорится, что в августе в Беларуси ликвидировали 4 правозащитных объединения: сам Lawtrend, «Хьюман константа», Центр по продвижению прав женщин и Офис по правам людей с инвалидностью. Также через суд были ликвидированы правозащитные объединения «Белорусский ПЕН-центр», «Белорусская ассоциация журналистов», «Экодом». Проходили суды по ликвидации в отношении фондов и объединений самой разной направленности: спортивных, культурных, социальных, экологических, просветительских и других.





- В августе 2021-го года суды (по ликвидации НКО - Ред.) проходили практически по всей стране, но самой «активной» была Гродненская область, - констатируется в отчете.





Также уточняется, что многие общественные объединения ликвидируют на основании предписаний или служебных записок силовых и правоохранительных структур: ГУБОПиК МВД, ДФР КГК и других. Основаниями становятся также «осуществление экстремистской деятельности», «нарушение законодательства», «наруше �е устава», «несвоевременное предоставление документов», «распространение информации, которая противоречит национальным интересам», «участие руководства в протестных мероприятиях», «использование незарегистрированной символики» и т.д.





Фиксируются случаи, когда в судах используются служебные записки с пометкой «для служебного пользования», содержащаяся в таких документах информация для ликвидируемых организаций остается недоступной.





Авторы отчета также заявили, что в последний период в НКО поступают предложения от госорганов о самоликвидации.





В свою очередь правозащитники опубликовали отчет о судебных заседаниях в августе. Заявляется, что по политически мотивированным уголовным делам в августе 2021-го года в Беларуси было осуждено не менее 136 человек, 22% и осужденных - женщины. Сообщается о 209 задержаниях в августе, не менее 29 штрафах и 81 административном аресте, связанных с протестной деятельностью.



