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США потратили на войну в Афганистане $2,3 трлн

С момента вторжения в Афганистан в 2001 году Соединенные Штаты потратили $2,313 трлн на войну. Об этом свидетельствуют данные проекта "Издержки войны", созданного Институтом международных отношений и государственного управления Университета Брауна.

Фото: EPA

Эта сумма была потрачена на операции как в Афганистане, так и в Пакистане. При этом в нее не вошли средства, которые правительство Соединенных Штатов обязано потратить на пожизненное обслуживание американских ветеранов этой войны, пишет Гордон, а также не включает будущие выплаты процентов по деньгам, взятым в долг для финансирования войны.

Конкретно на войну Пентагон потратил более $1 трлн. Еще $433 млрд пошли на увеличение базового бюджета министерства обороны США, $233 млрд – на помощь ветеранам войны, а еще $532 млрд – это проценты на заемные средства.

Инфографика: watson.brown.edu

Кроме того, непосредственно в боевых действиях на территории Афганистана с 11 сентября 2001 года погибли 176 тыс. человек, сред них 46 тыс. – гражданские.

На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 года, страна потратила более 6,4 трлн, в основном, за счет заемных средств.
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