Польша ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Одновременно объявлено, что Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении официального Минска. Одной из причин новых санкций – белорусские власти используют мигрантов как инструмент против ЕС.





Вадимом Можейко. О новом уровне миграционного кризиса Беларуская праўда побеседовала с аналитиком BISS





-После ответа Литвы следовало ожидать, что Беларусь направит потоки мигрантов в Польшу, в Латвию. Когда против тебя ведется гибридная война, решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью выглядит вполне логичным и ожидаемым. Принятое решение отражает характер происходящего на границе.





-Происходит эскалация миграционного кризиса?





-Я бы сказал, не эскалация, а расползание миграционного кризиса.





Когда блицкриг не удался, а амбиции остались, то даже неплохо, что кризис переходит в затянувшуюся фазу. Исходя из динамики развития кризиса на белорусско-литовской границе, ситуация могла дойти до вооруженных столкновений, причем не обязательно запланированных. Поэтому, по моему мнению, кризис в вялой фазе – не самый худший вариант развития миграционного кризиса.





-Сегодня президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайной ситуации на границе, и сегодня же в Европарламенте заговорили о начале подготовки нового, пятого пакета санкций. Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис?





-Совершенно логичный ответ Евросоюза.





Официальный Минск пытается демонстрировать: чем больше будете давить на нас, тем больше будет страдать гражданское общество, а ситуация на границах будет ухудшаться. Евросоюз фактически отвечает: чем больше проблем будете создавать, тем жестче будет ответ.





Каждые последующие действия Лукашенко приближают проблему к Европе. И дело не в том, что режим Лукашенко относится к мигрантам хуже, чем к протестующим. Проблему надо рассматривать в комплексе. Вначале Лукашенко силой задушил внутренние протесты, затем произошла принудительная посадка самолета Rayanair, затем начался миграционный кризис. Проблема Лукашенко находится не за пределами границ ЕС, а уже непосредственно на границах. Поэтому Лукашенко сам провоцирует Евросоюз на более жесткие меры реагирования.





-Многие аналитики говорят, что не нужно давить на официальный Минск санкциями, потому что они еще больше привязывают Беларусь к России. Как вы считаете, оправданы западные санкции или нет?





-Этот тезис давно и настойчиво продвигают провластные аналитики.





Ситуацию надо оценивать в комплексе. Вопрос не в том, хороши или плохи санкции, дело в том, что санкции – неизбежные последствия действий Лукашенко. У санкций есть различные последствия, их можно по-разному толковать, в том числе и так – что санкции толкают Беларусь в объятия России.





Но санкции сейчас неизбежны. И сдача суверенитета России никак не улучшит позиции Лукашенко. А подписание «дорожных карт» с Россией не сделает Лукашенко легитимным руководителем и рукопожимаемым на Западе.





Нельзя выхватывать один элемент и подавать его как целостную картину.







