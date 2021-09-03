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Блицкриг не удался. «Лукашенко сам провоцирует Евросоюз на более жесткие санкции»

Сдача суверенитета России никак не улучшит позиции Лукашенко.

Блицкриг не удался. «Лукашенко сам провоцирует Евросоюз на более жесткие санкции»
Польша ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Одновременно объявлено, что Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении официального Минска. Одной из причин новых санкций – белорусские власти используют мигрантов как инструмент против ЕС.

О новом уровне миграционного кризиса Беларуская праўда побеседовала с аналитиком BISS Вадимом Можейко.

-После ответа Литвы следовало ожидать, что Беларусь направит потоки мигрантов в Польшу, в Латвию. Когда против тебя ведется гибридная война, решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью выглядит вполне логичным и ожидаемым. Принятое решение отражает характер происходящего на границе.

-Происходит эскалация миграционного кризиса?

-Я бы сказал, не эскалация, а расползание миграционного кризиса.

Когда блицкриг не удался, а амбиции остались, то даже неплохо, что кризис переходит в затянувшуюся фазу. Исходя из динамики развития кризиса на белорусско-литовской границе, ситуация могла дойти до вооруженных столкновений, причем не обязательно запланированных. Поэтому, по моему мнению, кризис в вялой фазе – не самый худший вариант развития миграционного кризиса.

-Сегодня президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайной ситуации на границе, и сегодня же в Европарламенте заговорили о начале подготовки нового, пятого пакета санкций. Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис?

-Совершенно логичный ответ Евросоюза.

Официальный Минск пытается демонстрировать: чем больше будете давить на нас, тем больше будет страдать гражданское общество, а ситуация на границах будет ухудшаться. Евросоюз фактически отвечает: чем больше проблем будете создавать, тем жестче будет ответ.

Каждые последующие действия Лукашенко приближают проблему к Европе. И дело не в том, что режим Лукашенко относится к мигрантам хуже, чем к протестующим. Проблему надо рассматривать в комплексе. Вначале Лукашенко силой задушил внутренние протесты, затем произошла принудительная посадка самолета Rayanair, затем начался миграционный кризис. Проблема Лукашенко находится не за пределами границ ЕС, а уже непосредственно на границах. Поэтому Лукашенко сам провоцирует Евросоюз на более жесткие меры реагирования.

-Многие аналитики говорят, что не нужно давить на официальный Минск санкциями, потому что они еще больше привязывают Беларусь к России. Как вы считаете, оправданы западные санкции или нет?

-Этот тезис давно и настойчиво продвигают провластные аналитики.

Ситуацию надо оценивать в комплексе. Вопрос не в том, хороши или плохи санкции, дело в том, что санкции – неизбежные последствия действий Лукашенко. У санкций есть различные последствия, их можно по-разному толковать, в том числе и так – что санкции толкают Беларусь в объятия России.

Но санкции сейчас неизбежны. И сдача суверенитета России никак не улучшит позиции Лукашенко. А подписание «дорожных карт» с Россией не сделает Лукашенко легитимным руководителем и рукопожимаемым на Западе.

Нельзя выхватывать один элемент и подавать его как целостную картину.
Источник: Георгий Громов
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