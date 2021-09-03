К редактору "Зеленого портала" пришли силовики
Атака силовиков на журналистов и активистов не останавливается.
Журналистка Яна Мельникова, редактор "Зеленого портала", сегодня утром успела сообщить в Фейсбук: "Ко мне пришли".
«Зеленый портал» — медиапроект ряда экологических организаций, объединенных в "Зеленую сеть". Экологі попалі под волну обысков и ликвидации структур одними из первых.
Напомним, 31 августа силовики провели обыск в старейшей природоохранной организации Беларуси «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В этот же день по решению суда была ликвидирована некоммерческая экологическая организация «Экодом».
"Белорусский партизан"
09:00 03/09/2021
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