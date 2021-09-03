+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

К редактору "Зеленого портала" пришли силовики

Атака силовиков на журналистов и активистов не останавливается.

Журналистка Яна Мельникова, редактор "Зеленого портала", сегодня утром успела сообщить в Фейсбук: "Ко мне пришли". 

«Зеленый портал» — медиапроект ряда экологических организаций, объединенных в "Зеленую сеть". Экологі попалі под волну обысков и ликвидации структур одними из первых. 

Напомним, 31 августа силовики провели обыск в старейшей природоохранной организации Беларуси «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В этот же день по решению суда была ликвидирована некоммерческая экологическая организация «Экодом».
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]