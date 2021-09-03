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"В мире известна американская мечта. У нас – украинская цель". Зеленский выступил в речью в Стэнфорде

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Стэнфордском университете, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Фото: ЕРА

Президент рассказывал о государстве, об изменениях, которые происходят в Украине, о цифровизации, пишет Гордон. 

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей, для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы.Почему я уверен в этом? Нет, не потому, что все возможно. А потому, что возможно все. И я приглашаю вас в Украину – своими глазами увидеть и убедиться в этом", – обратился Зеленский к присутствующим. 

На встрече были студенты, преподаватели и представители экспертной среды Стэнфордского университета, уточнили в ОП.
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