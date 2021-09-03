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«Никакой чрезвычайщины». Майки с цитатами Лукашенко будут продавать в белорусских магазинах

Об этом рассказал сам Александр Григорьевич.

Фото: телеграм-канал Пул Первого

Возможно, это решение было принято раньше, но публичные очертания оно получило после того, как в телеграм-канале «Пул Первого» появился пост о том, что на день рождения Лукашенко подарили ему журналисты, входящие во властный пул.
 
Оказалось, пишет Blizko.by, журналисты презентовали ему набор маек с цитатами: про «любимую не отдают», про то, что «нужно раздеваться и работать», про то, что в стране «не будет никакой чрезвычайщины» и что будет «очень интересно».

Кстати, майки с этими цитатами вскоре появятся в продаже в белорусских магазинах. Вот как об этом сказал Александр Григорьевич:
 
— Подарили мне майки, ну все эти мои цитаты жесткие, резкие. Будут сейчас их производить, отшивать. Будут нам процент отчислять, мы это будем собирать. И старикам на эти деньги что-то покупать.
 
Источник: Анна Карелина
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