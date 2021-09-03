Фото: телеграм-канал Пул Первого





Возможно, это решение было принято раньше, но публичные очертания оно получило после того, как в телеграм-канале «Пул Первого» появился пост о том, что на день рождения Лукашенко подарили ему журналисты, входящие во властный пул.

Оказалось, пишет Blizko.by, журналисты презентовали ему набор маек с цитатами: про «любимую не отдают», про то, что «нужно раздеваться и работать», про то, что в стране «не будет никакой чрезвычайщины» и что будет «очень интересно».





Кстати, майки с этими цитатами вскоре появятся в продаже в белорусских магазинах. Вот как об этом сказал Александр Григорьевич:

— Подарили мне майки, ну все эти мои цитаты жесткие, резкие. Будут сейчас их производить, отшивать. Будут нам процент отчислять, мы это будем собирать. И старикам на эти деньги что-то покупать.











