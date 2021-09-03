







"Учения "Запад" подготовлены совместно белорусским и российским генеральными штабами, поэтому есть и заявление премьер-министров четырех стран региона, включая Польшу, поэтому есть и беспокойство у НАТО", - сказала она в четверг на пленарной сессии Европарламента, где обсуждалась напряженная обстановка на границе ЕС с Беларусью.





"Мы должны отказаться от наивного отношения к этому вопросу, потому что очень вероятны провокации в случаях инцидентов, которые могут перерастать до огромных масштабов, включая ограниченные ядерные удары", - продолжала Фотыга.





Она выразила мнение, пишет interfax.by, что сценарий этих учений предполагает подобное развитие событий.





Россия и Беларусь планируют 10-16 сентября провести совместные стратегические учения "Запад-2021" на территории двух стран. Как сообщил Западный военный округ (ЗВО), около 2,5 тыс. российских военных направляются в Беларусь для участия в них. В учениях на территории этой республики будут задействованы более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.





Всего же в маневрах, активная фаза которых состоится на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Учения не предусматривают в качестве противника конкретные страны, сказал 20 августа первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин. По его словам, условное государство "Полярная республика" будет выступать в роли противника. Обладая развитыми вооруженными силами, она предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию".





"Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - отметил Ильин.











