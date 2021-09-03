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Пятый пакет санкций может коснуться туристических госкомпаний

Как уточняет «Еврорадио», инициатива пятого пакета санкций принадлежит Литве. Ее озвучил замминистра иностранных дел Мантас Адоменас. Новый пакет может коснуться тех госкомпаний, которые, по мнению Вильнюса, причастны к «экспорту мигрантов».


Ранее некоторые СМИ заявляли, что к схемам переправки мигрантов из Ирака и Турции через Беларусь причастен «ЦентрКурорт». Но компания отвергла обвинения. Она заявила, пишет Officelife.media, что все туристы, которые приезжали по ее путевкам в Беларусь, вернулись домой.

Кроме того, турецкая авиакомпания Tailwind Airlines приостановила рейсы в Беларусь. То же самое сделали Iraqi Airways и Fly Baghdad. Сначала говорилось, что это лишь на 10 дней. Затем — на неопределенное время.
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