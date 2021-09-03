



Ранее некоторые СМИ заявляли, что к схемам переправки мигрантов из Ирака и Турции через Беларусь причастен «ЦентрКурорт». Но компания отвергла обвинения. Она заявила, пишет Officelife.media, что все туристы, которые приезжали по ее путевкам в Беларусь, вернулись домой.





Кроме того, турецкая авиакомпания Tailwind Airlines приостановила рейсы в Беларусь. То же самое сделали Iraqi Airways и Fly Baghdad. Сначала говорилось, что это лишь на 10 дней. Затем — на неопределенное время.