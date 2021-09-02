Фото: Sgt. Samuel Ruiz / U.S. Marine Corps / AP





Американцам удалось в августе вывезти из Афганистана около 1 тыс. сотрудников местного спецназа и членов их семей. Как сообщает издание Politico, эта тайная операция проводилась на фоне шумной кампании по вывозу людей через международный аэропорт Кабула.





Издание пишет, что сначала людей собирали на секретной базе ЦРУ под Кабулом, а уже оттуда переправляли в район аэропорта. Такой канал был доступен лишь для граждан США, а также тех жителей Афганистана, которых ждала неминуемая гибель в случае пленения боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).





Politico получило подтверждение факта операции от чиновников администрации президента и Министерства обороны, ее детали по-прежнему хранятся в секрете. Уровень допуска был настолько высок, что даже в конгрессе об операции знали лишь несколько человек. Не знали о ней и представители Республиканской и Демократической партий, которые весь август требовали от администрации Джо Байдена сообщить, какие меры предпринимают власти для спасения американских граждан.





Ранее об использовании секретной базы ЦРУ сообщила The New York Times. Газета написала об армейском объекте Eagle Base, откуда вертолеты с людьми направлялись непосредственно в контролируемую американцами часть международного аэропорта. Это позволяло не только избежать проезда через захваченный талибами Кабул, но и не афишировать, кого именно эвакуируют. По данным Politico, афганских спецназовцев доставили из афганской столицы в том числе на базу Рамштайн в Германии.





Eagle Base была создана в 2002 году. Сначала ее использовали как секретную тюрьму, где содержали задержанных по подозрению в терроризме. Позже там проходил тренинг афганского спецназа. После завершения эвакуации база была уничтожена.











