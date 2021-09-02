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МИД прокомментировал доклад США о происхождении коронавируса: "Беларусь не приемлет политизацию темы пандемии"

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало доклад США о расследовании происхождения вируса SARS-CoV-2.

"Недавно национальная разведка США опубликовала отчет о расследовании происхождения SARS-CoV-2, в котором она пытается обвинить Китайскую Народную Республику если не в разработке вируса, то в укрытии информации, необходимой для борьбы с ним", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

Там отмечается, что авторы текста "предпочитают не замечать очевидные и широко известные факты сотрудничества Китая с международными здравоохранительными структурами и международным сообществом в целом по тематике борьбы с распространением SARS-CoV-2".

"Они также игнорируют мнение 80 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, среди которых и Беларусь, более чем 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран и регионов, которые выступили против политизации вопроса об источнике вируса и поддержали совместный доклад КНР и ВОЗ по этой теме", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что "важно тесное взаимодействие и заинтересованное сотрудничество ученых всего мира в этой сугубо научной работе". "По оценкам ВОЗ, КНР принимает в ней самое активное участие", - напомнили в МИД.

"Беларусь категорически не приемлет политизацию и инструментализацию темы пандемии. Считаем, что научное сотрудничество, особенно в таких чувствительных для всего мира вопросах, должно быть свободным от любого влияния и давления. Убеждены, что только скоординированные совместные международные усилия позволят эффективно противостоять пандемии COVID-19", - подчеркнули в министерстве, пишет smartpress.by
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