Чрезвычайное положение будет действовать на участке польско-белорусской границы и на 3 километра от нее. Решение распространяется на 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском. В этих регионах будет запрещено проводить массовые и увеселительные мероприятия, там будут усиленно дежурить полицейские и проверять документы.

Распоряжение вступает в силу сразу же после его опубликования в «Официальном вестнике» и будет действовать на протяжении 30 дней. Отмечается, что вопрос о введении ЧП должен рассмотреть и Сейм страны — заседание запланировано на понедельник, пишет ТАСС.