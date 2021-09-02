+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша официально вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Президент Анджей Дуда его уже утвердил.

Чрезвычайное положение будет действовать на участке польско-белорусской границы и на 3 километра от нее. Решение распространяется на 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском. В этих регионах будет запрещено проводить массовые и увеселительные мероприятия, там будут усиленно дежурить полицейские и проверять документы.
 
Распоряжение вступает в силу сразу же после его опубликования в «Официальном вестнике» и будет действовать на протяжении 30 дней. Отмечается, что вопрос о введении ЧП должен рассмотреть и Сейм страны — заседание запланировано на понедельник, пишет ТАСС.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]