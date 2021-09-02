"Мы смотрим на то, как ведут себя некоторые работники посольства США в Беларуси. Посмотрите на сайт. Это не сайт загранучреждения, которое призвано анализировать ситуацию в стране, укреплять отношения между государствами, чем и занимается дипломатия. Это какая-то пропагандистская агитка против действующей власти. Как к этому относиться? Это абсолютно враждебные действия по отношению к Беларуси. И речь здесь не идет ни о каком укреплении суверенитета и независимости, о чем всегда нам пытаются говорить наши американские партнеры", - подчеркнул министр.





Как сообщалось БЕЛТА, ранее Беларусь отозвала выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Американской стороне также было предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.



