Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование как юридическое лицо. Об этом 1 сентября со ссылкой на федеральную налоговую службы России сообщил телеканал RTVI.

Данные в госреестре были опубликованы 31 августа.





В связи с ликвидацией ФБК бывший директор фонда Иван Жданов направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко об исключении ФБК из списка иностранных агентов. Об этом Жданов 1 сентября написал в Twitter.





В заявлении Жданов отметил, что согласно закону России о некоммерческих организациях, ФБК должны исключить из реестра общественных организаций в связи с ликвидацией.



