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Фонд борьбы с коррупцией Навального официально прекратил свое существование

ФБК, созданный Навальным, занимался расследованием коррупционных схем российских чиновников

Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование как юридическое лицо. Об этом 1 сентября со ссылкой на федеральную налоговую службы России сообщил телеканал RTVI.
Данные в госреестре были опубликованы 31 августа.

В связи с ликвидацией ФБК бывший директор фонда Иван Жданов направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко об исключении ФБК из списка иностранных агентов. Об этом Жданов 1 сентября написал в Twitter.

В заявлении Жданов отметил, что согласно закону России о некоммерческих организациях, ФБК должны исключить из реестра общественных организаций в связи с ликвидацией.

"Внесение ФБК в список иностранных агентов было заведомо незаконным. Но теперь у вас просто нет возможности принять иное решение. Редкий случай, когда вы сможете принять законное решение", – подчеркнул он. Его цитирует gordonua.com
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