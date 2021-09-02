— В ближайшее время, я подписал позавчера распоряжение, из Российской Федерации поставят нам — не буду говорить, какие деньги и что — десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400, — цитирует правителя его пресс-служба. — Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование.





Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях «Запад-2021», что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение.





Военный обозреватель Александр Алесин поделился мнением с корреспондентом «Салідарнасцi» о том, каким образом Беларусь может позволить себе это вооружение и его характеристики.





— Никаких неожиданных закупок нет. Лукашенко, как всегда, немного преувеличивает. У Беларуси с Россией заключено соглашение о поставках двенадцати многофункциональных истребителей СУ-30см, четыре из которых мы получили в ноябре 2019 года.





Соглашение о поставке эскадрильи вертолетов МИ-35м, ударные вертолеты, тоже есть. Если верить сообщениям Минобороны, то существует предконтрактная подготовка о поставках ряда систем ПВО, в том числе и С-400.





Какие могут быть еще системы ПВО кроме С-400? Очевидно, что дополнительная партия зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Тор-2К», который на белорусском шасси. Также в комплекте с С-400 сейчас обычно поставляется «Панцирь» — комплекс ближнего действия для защиты С-400. Дело в том, что С-400 беззащитен перед радиолокационными системами американских истребителей. И для его защиты прилагается «Панцирь».





— О каком распоряжении говорил Лукашенко?





— Скорее всего, начать оформлять контракт на поставку ряда видов вооружений, если раньше это были только протоколы о намерениях, то сейчас он дал команду министерству обороны и Военно-промышленному комитету вести проработку контрактов.





Но самый главный вопрос, какими деньгами Беларусь будет рассчитываться с Россией за современную технику. Свободных денег у нашей страны не так много. Алесин считает, что это могут быть средства, сэкономленные на строительстве АЭС.





— Как Беларусь может закупать у России любую военную технику? Конечно, в кредит! И, конечно, по ценам ниже рыночного. Они нам продают обычно или по внутрироссийским ценам, или по ценам ОДКБ. Но даже по этим ценам мы не очень тянем.





Значит, речь идет о том, чтобы цены еще больше уронить. Как это можно сделать? Оформить технику, как бывшую в употреблении.





Я предполагаю, что та техника, которая будет поступать на совместный российско-белорусский учебный боевой центр, будет передана белорусским военным как б/у. И это даст возможность продать ее по более низким ценам.





Но деньги все равно надо где-то найти…





— Насколько современные комплексы С-400? Они намного эффективнее тех установок, что уже есть у Беларуси?





— С-400 — это самые современные установки ПВО в мире, очень передовая система. Ее дальность обнаружения 600 километров, поражение дальнебойной — 380 километров. То есть, если ее расположить в Гродненской области, то большая часть Польши будет под контролем.





Сейчас у нас основу ПВО составляют две бригады зенитно-ракетных комплексов С-300пс. Дата их производства — 1982 год. Беларусь их получила со склада РФ, в период с 2008 по 2016 год.





Поскольку они старые, то их продали за 30 миллионов долларов. Беларусь заплатила за них колесными шасси для стратегических ракет, был такой бартер. Но потом нам пришлось их чинить, чтобы поставить в строй.





Прошло почти 40 лет с момента выпуска, за это время средства воздушного нападения совершенствовались.





Польша планирует закупить у США истребители Stealth f-35, которых, как считают эксперты, С-300 будет очень сложно перехватить, они невидимки. А вот С-400 в состоянии бороться с самыми современными истребителями НАТО.



