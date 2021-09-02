9 сентября Лукашенко опять летит в Москву. Шестой раз в течение года. Зачем?





Ответ на этот вопрос “Белорусский партизан” попытался найти вместе с бывшим кандидатом в президенты Владимиром Гончариком.









- Интеграция в принципе объективный процесс – давайте посмотрим на Евросоюз.

Идет дискуссия, как белорусы относятся к интеграции: часть ориентируется на Россию, часть – на Запад, а третья часть считает, что Беларусь могла бы развиваться, как Швейцария.





Увы, не могла бы: слишком много времени упущено, слишком высока зависимость от России, от внешних рынков.





Эти злосчастные союзные программы, или дородные карты, как их раньше называли, означает только одно: будет продолжаться интеграция, усилится зависимость. Усилится не взаимозависимость, а именно зависимость Беларуси от России – объем экономик России и Беларуси несравним. Поэтому раньше или позже эти дородные карты будут согласованы.





Но давайте оглянемся на недавнюю историю: еще в 2001 году законодательный орган нашей страны уже одобрял соглашение о введении единой валюты. Российский рубль должен был введен в качестве единой валюты с 2005 года. Так что мы с вами могли 16 лет пользоваться российским рублем. Тогда хватило ума не согласовать введение единой валюты: все уперлось в единый эмиссионный центр.

России в общем спешить некуда. Не думаю, что и глава нашего государства горит нестерпимым желанием скорее подписать союзные программы. Ведется своеобразный торг: за кредиты, за уступки. Но надо понимать, что даже введение единого налогообложения означает, что надо играть по правилам, причем по правилам России.





Пострадает ли суверенитет Беларуси? Пострадает. Но это уже объективный процесс интеграции: страны-члены Европейского Союза согласовывают общую политику.

Кто бы что ни говорил, интеграция будет продолжаться. Будет идти медленно, потому что будет встречать сопротивление не только по экономическим параметрам. Лукашенко пытается выиграть время. Время для чего? Время для продления власти. А без поддержки России шансы на удержание власти значительно ослабевают.









- А вам не кажется, что эти дорожные карты для Кремля потеряли значение?





- В принципе, да. Ведь процесс идет: растет зависимость – экономическая, военная, политическая. Долгосрочный план действий, которыми являются эти дорожные карты, весьма и весьма условны. Но тенденция интеграции, зависимости будет продолжаться. Особенно если Минск не откажется от надуманной политики противостояния с Западом.





- Фактически дородные карты превратились в фиговый листок, который скрывает истинную суть торга между сторонами?





- Совершенно верно. И процессы, которые в действительности происходят. Мы же не слепые.





- 9 сентября Лукашенко в шестой раз за год летит в Москву. О чем можно так часто торговаться?





- О чем угодно. Выторговать лучшие условия субсидий, кредитов, добиться более приемлемой цены на газ, чтобы не рухнула экономика Беларуси. Лукашенко пытается выиграть время – время для пребывания во власти. И пусть меня опровергнут. Если бы Россия и хотела бы принимать какое-то радикальное решение, то как его примешь: идут переговоры, партнер может и согласится на дорожные карты – будем обсуждать год, два, три…





- Мы говорим про Россию и Беларусь как равных партнеров. Но какое же это партнерство, если вся история с переговорами – из одного сериала “в гостях у Путина”?





- Россия – старший брат ведь, побогаче будет. Суть не в этом.

Я вижу одну проблему. Вся политика, которая подчинена одной цели, политика выживания – может сказаться наихудшим образом на экономике, зарплатах, падении уровня жизни. Уже сказалась: пенсии поднимаются на 6%, а инфляция – 9%.





- То есть, все поездки в Кремль – один из краеугольных элементов политики выживания?





- Естественно, даже и не сомневаюсь. Если бы власть рассчитывала на общее оздоровление государственной жизни, включая экономику, политику, то разговор шел бы о налаживании отношений не только с Россией, но и с Западом, с соседями, с Украиной. Зачем в таких условиях проводить политику выживания?



