Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи, в результате чего общая сумма гуманитарной помощи, выделенной с 2014 финансового года, превысит 351 миллион долларов, пише т golosameriki.com





«Эта помощь со стороны Соединенных Штатов позволит нашим международным партнерам по гуманитарной деятельности оказывать дальнейшую поддержку многим из нуждающихся в помощи жителей Украины, которых насчитывается около 3,4 миллиона, включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате инициированного Россией конфликта на востоке Украины, – заявил Блинкен. – Эти средства помогут обеспечить продовольствие, жилье, материалы для отопления домов, необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую поддержку, а также безопасную питьевую воду. Выделенное нами финансирование также поможет нашим партнерам организовать контакты между разлученными из-за конфликта родственниками, а в некоторых случаях и способствовать их воссоединению».





«Мы приветствуем вклад других доноров в усилия по урегулированию этого кризиса и призываем другие страны оказать щедрую поддержку для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей Украины», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.



