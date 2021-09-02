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США объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи Украине

Госсекретарь Блинкен сообщил, что для оказания помощи украинскому народу будет выделено еще $ 45 млн

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи, в результате чего общая сумма гуманитарной помощи, выделенной с 2014 финансового года, превысит 351 миллион долларов, пишет golosameriki.com

«Эта помощь со стороны Соединенных Штатов позволит нашим международным партнерам по гуманитарной деятельности оказывать дальнейшую поддержку многим из нуждающихся в помощи жителей Украины, которых насчитывается около 3,4 миллиона, включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате инициированного Россией конфликта на востоке Украины, – заявил Блинкен. – Эти средства помогут обеспечить продовольствие, жилье, материалы для отопления домов, необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую поддержку, а также безопасную питьевую воду. Выделенное нами финансирование также поможет нашим партнерам организовать контакты между разлученными из-за конфликта родственниками, а в некоторых случаях и способствовать их воссоединению».

«Мы приветствуем вклад других доноров в усилия по урегулированию этого кризиса и призываем другие страны оказать щедрую поддержку для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей Украины», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
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