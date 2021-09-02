



31 августа белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут все дорожные карты по углублению интеграции совсем скоро – 9 сентября. Почти сразу эту информацию опровергли. А назавтра 1 сентября руководитель Беларуси выступил с пояснениями.





«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», – сказал Лукашенко.





Он добавил, что никакой речи о потере суверенитета нет.





Около месяца назад Лукашенко говорил, что несогласованной остается одна карта – по газу, выравнивании цен на него.





UDF поинтересовался у экспертов: неужели после трех лет переговоров дорожные карты утвердят? И каким будут последствия этого решения?





«Будет выбрана стратегия ползучей интеграции в определенных сферах»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что на этот раз считает довольно вероятным подписания пакета дорожных карт.





«Но мы вообще не знаем, о чем будут эти документы, насколько серьезно в них будет урезаться суверенитет Беларуси. Может произойти как это, так и другое – в документах пропишут набор пустых положений, которые не будут ни к чему обязывать, но дадут повод говорить о достижении: наконец, соглашения подписаны», – сказал Казакевич.





Политолог склоняется к мысли, что до серьезного ограничения суверенитета дело не дойдет.





«Трудно, конечно, об этом говорить, т.к. мы не знаем, что на переговорах предлагали белорусская и российская стороны, какими были уступки и компромиссы. Сам факт подписания дорожных карт не имеет особого политического смысла, главное заключается в их содержании.





Но мне кажется, что серьезных документов в части политического суверенитета все-таки принято не будет. Для этого есть сдерживающие факторы», – считает Казакевич.





Что он имеет в виду?





«Почти три года назад был озвучен «ультиматум Медведева» именно потому, что Россия не готова давать Беларуси многое. Затем Москва дала понять, что ее не устраивает цена, которую Минск готов заплатить за уступки и расширение помощи. Поэтому думаю, что серьезных изменений не произойдет», – отметил Казакевич.





Во-вторых, по его мнению, легитимность подписанных документов по углублению интеграции будет поставлена под вопрос.





«Будет ли внешнеполитическое признание со стороны Евросоюза, США и их партнеров? И есть большой риск, что если власть в Беларуси сменится, то случится пересмотр соглашений. Москва должна это учитывать», – полагает Казакевич.





Наконец, это вопрос власти Лукашенко.





«Как он не хотел отдавать ее большинству белорусского народа в 2020 году, так не хочет он отдавать ее и Путину», – полагает Казакевич.





Политолог добавил:





«Но все вышесказанное не значит, что Лукашенко и Путин ничего важного не подпишут. Скорее всего, будет выбрана стратегия ползучей интеграции в определенных сферах».