Россия и Беларусь планируют провести учение "Запад-2021" 10-16 сентября, маневры пройдут на территории двух стран.





"В ССУ "Запад-2021" принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей", - говорится в сообщении ЗВО.





"Из них 12800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Республики Беларусь", - сообщил ЗВО.





По данным округа, в учении также задействуют около 2 тыс. военнослужащих из государств-участников ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.







