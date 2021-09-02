Россия направляет в Беларусь около 2,5 тысяч военных
Около 2,5 тыс. российских военных направляют в Беларусь на совместные стратегические учения (ССУ) "Запад-2021", сообщил Западный военный округ (ЗВО) в четверг.
Россия и Беларусь планируют провести учение "Запад-2021" 10-16 сентября, маневры пройдут на территории двух стран.
"В ССУ "Запад-2021" принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей", - говорится в сообщении ЗВО.
"Из них 12800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Республики Беларусь", - сообщил ЗВО.
По данным округа, в учении также задействуют около 2 тыс. военнослужащих из государств-участников ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.
Источник: interfax.by
17:34 02/09/2021
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