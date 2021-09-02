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Карбалевич - о пятом пакете санкций: Можно организовать и полеты "Белавиа" в Афганистан

Политолог уверен, что очередные готовящиеся ограничительные меры ЕС спровоцировали сами белорусские власти.


— Если этот пакет будет принят, то можно с уверенностью сказать, что именно белорусские власти спровоцировали его принятие, — сказал Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Причем, не столько даже внутренними репрессиями (хоть они как были, так и продолжаются), сколько мигрантским кризисом.

Соседние страны — Литва, Латвия, Польша, пострадавшие от этого кризиса, стали инициаторами новых санкций. Что называется, сами виноваты. Но такова логика белорусских властей — отвечать ударом на удар, невзирая на те потери, которые может понести экономика.

Политолог предполагает, что в новом санкционном пакете появятся предприятия Управделами президента:

— Прежде всего, речь идет о структурах Управления делами президента, которые фактически организовывали прием мигрантов.

При этом собеседник затрудняется ответить на вопрос об ответных шагах белорусских властей:

— Можно, конечно, организовать полеты «Белавиа» в Афганистан и привозить оттуда беженцев. Что касается переброски через границу ядерных материалов, — это сложнее, потому что ядерные материалы опасны: как для той стороны, в которую идут, так и для той, из которой следуют. Это очень рискованная игра, в которой можно серьезно проиграть.
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