



— Если этот пакет будет принят, то можно с уверенностью сказать, что именно белорусские власти спровоцировали его принятие, — сказал Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии « Салідарнасці ». — Причем, не столько даже внутренними репрессиями (хоть они как были, так и продолжаются), сколько мигрантским кризисом.





Соседние страны — Литва, Латвия, Польша, пострадавшие от этого кризиса, стали инициаторами новых санкций. Что называется, сами виноваты. Но такова логика белорусских властей — отвечать ударом на удар, невзирая на те потери, которые может понести экономика.





Политолог предполагает, что в новом санкционном пакете появятся предприятия Управделами президента:





— Прежде всего, речь идет о структурах Управления делами президента, которые фактически организовывали прием мигрантов.





При этом собеседник затрудняется ответить на вопрос об ответных шагах белорусских властей:





— Можно, конечно, организовать полеты «Белавиа» в Афганистан и привозить оттуда беженцев. Что касается переброски через границу ядерных материалов, — это сложнее, потому что ядерные материалы опасны: как для той стороны, в которую идут, так и для той, из которой следуют. Это очень рискованная игра, в которой можно серьезно проиграть.