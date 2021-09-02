+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Польша вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью
нелегалы на беларуско-польской границе
В соответствии с указом О чрезвычайном положении в 183 пограничных населенных пунктах запрещаются всякие массовые мероприятия. В эти населенные пункты не могут въехать люди, которые в них не проживают-этот запрет касается и журналистов. Тем, кто нарушит запрет въезда, грозит штраф или арест в зависимости от судебного решения.

Режим ЧП действует минимум 30 дней и распространяется более чем на 180 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах. Там, как ранее писали польские СМИ, будет запрещено проведение массовых мероприятий. Также туда не смогут въехать люди, которые там не живут.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]