В соответствии с указом О чрезвычайном положении в 183 пограничных населенных пунктах запрещаются всякие массовые мероприятия. В эти населенные пункты не могут въехать люди, которые в них не проживают-этот запрет касается и журналистов. Тем, кто нарушит запрет въезда, грозит штраф или арест в зависимости от судебного решения.





Режим ЧП действует минимум 30 дней и распространяется более чем на 180 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах. Там, как ранее писали польские СМИ, будет запрещено проведение массовых мероприятий. Также туда не смогут въехать люди, которые там не живут.



