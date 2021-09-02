Повышенная братоготовность

Пакет из 28 российско-белорусских интеграционных союзных программ полностью готов к принятию, утверждают собеседники “Коммерсанта” в Москве и Минске, знакомые с ходом подготовки документа. Главы правительств двух стран планируют подписать их на следующей неделе, но обязательными к исполнению они станут после утверждения президентами. Хотя программы касаются сближения экономик, их согласование называют геополитическим успехом и отмечают: экономическая интеграция неизбежно потянет за собой политическую.





Началось с конфуза. О том, что Москва и Минск, три последних года обсуждавшие углубленную интеграцию, закончили переговоры и готовы утвердить 28 союзных программ, первым сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Со ссылкой на него в СМИ 31 августа появилось сообщение, что 9 сентября в Москве это сделают президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.





Новость выглядела сенсационной и одновременно странной. Утверждение президентами программ, еще не подписанных работавшими над ними правительствами, не соответствует процедуре, принятой в Союзном государстве России и Беларуси. Позже посольство разъяснило, что господина Семашко не так поняли и главы двух государств только примут доклады по интеграции и потом примут дальнейшее решение.





1 сентября по поводу союзных программ высказался уже Александр Лукашенко.





"Если мы договоримся окончательно с президен� �м России девятого (9 сентября в Москве состоится встреча руководителей двух стран.— Прим.), то десятого-одиннадцатого правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете»,— сообщил Александр Лукашенко.





На 10 сентября в Минске намечено заседание Совета министров Союзного государства. Его главная цель — подписание 28 союзных программ премьер-министрами Михаилом Мишустиным и Романом Головченко. «Все в высокой степени готовности. Противоречий нет»,— заверил “Ъ” собеседник в белорусских госструктурах.





Похожим образом ситуацию комментируют и с российской стороны. Источники “Ъ” говорят, что согласованы и сами программы, и даже проект совместного заявления глав правительств двух стран, который будет опубликован 10 сентября. По словам информированного собеседника “Ъ” с российской стороны, 9 сентября Путин и Лукашенко проведут финальное обсуждение документа и «благословят» правительства на подписание. Белорусский чиновник подтверждает: президенты просто обсуждают тему и дают поручения премьерам — можно на союзном Совмине подписывать.





Дальше процедура следующая. Председательствующий сейчас в Совмине российский премьер Мишустин подпишет, а его белорусский коллега Головченко завизирует постановление об одобрении программ. Также будет принят проект декрета уже Высшего госсовета (ВГС), которым союзные программы утверждаются уже на уровне президентов двух стран. Декрет как председатель ВГС подпишет Александр Лукашенко, а завизирует Владимир Путин. Дата проведения заседания ВГС пока не назначена. Дипломатические собеседники “Ъ” говорят о поздней осени.





Союзные программы предполагают интеграцию экономик двух стран, включая создание единого рынка нефти и газа и унификацию налоговой и таможенной систем.





Нефтегазовые вопросы и налоговая сфера были самыми проблемными. Но и в Минске, и в Москве утверждают, что все удалось решить. При этом, по словам собеседников “Ъ” с белорусской и российской сторон, тема цены на российский газ для Беларуси и тарифа на его транзит по белорусской территории вынесена за скобки и не обсуждается в контексте принятия союзных программ. «Решено, что этими вопросами должны заниматься соответствующие компании»,— пояснил информированный собеседник “Ъ”.





Как только ВГС примет декрет, утверждающий союзные программы, они станут юридически обязывающим документом, говорит собеседник “Ъ” в постоянном комитете Союзного государства: «Постановления и декреты являются обязательными во всех частях. Это документы прямого применения».





Союзные программы, говорит российский дипломатический источник, очерчивают контур интеграции и являются руководством к действию. По его словам, каждая из них обрастет дополнительными документами: «Ведомства примут планы реализации программ по своим направлениям, определят, какие соглашения нужно подготовить и какие принять внутренние нормативные акты. Возможно, понадобятся законодательные изменения, которыми займутся парламенты двух стран».





Дипломат называет согласованные программы прорывным и важным проектом:





Это первый документ, который переводит российско-белорусские отношения из плоскости деклараций о вечной дружбе в плоскость конкретных мер по сближению экономик наших стран».





За экономикой, размышляет он, в какой-то момент последует и политика. «Евросоюз тоже начинался с экономики, а закончился Шенгеном, совместным МИДом и парламентом»,— отмечает собеседник.





Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, также являющийся членом Парламентского собрания России и Беларуси, считает предстоящее утверждение союзных программ значимым итогом не только трехлетнего переговорного марафона, а вообще сближения Москвы и Минска, которое началось еще в конце прошлого века. «С 90-х годов ждали этого, но все время находились силы то у нас, то у них, которые мешали интеграции,— отметил парламентарий в беседе с “Ъ”.— Это не спасение Лукашенко, как многие думают, это та интеграция, которая необходима и нам, и им».





Когда экономика будет неразрывна, продолжает депутат Калашников, элиты согласятся пойти на большее политическое объединение: «Потому что нужно будет общие законы принимать, голосовать. Просто сейчас к этому не все готовы. Но это дело ближайшего будущего».





По словам близкого к белорусским властям минского политолога Александра Шпаковского, белорусская сторона смотрит на процесс интеграции «со здоровым оптимизмом». «Рассматриваем это (окончание работы над союзными программами.— “Ъ”) как серьезный успех на пути интеграционного строительства. Эта интеграция — крупный геополитический успех. Ее можно рассматривать как пример для других стран Евразийского экономического союза. По заявлениям Александра Лукашенко видно, что Минск доволен предложенными условиями. Мы знаем характер белорусского президента: были бы иные вводные, если бы на него давили, заявления были бы другие»,— отметил господин Шпаковский в разговоре с “Ъ”.











