Начальная (максимальная) цена закупки составляет 146 646 852.2 российских рубля (около 2 млн долларов). Деньги выделяются из федерального бюджета России и будут выплачены в 2022 году, сообщает reform.news





Заявки будут принимать до 16 сентября 2021 года, а выбор подрядчика состоится 17 сентября. Победитель тендера должен с 1 октября 2021 года и по 31 октября 2022 года оказать заявленную услугу.





Речь идет об эксплуатации и техобслуживании объектов КЖФ, эксплуатации и техобслуживании теплогенерирующих объектов, эксплуатации систем тепловых сетей, технической эксплуатации и техобслуживании объектов электросетевого хозяйства, технической эксплуатации и техобслуживании объектов систем наружного освещения, эксплуатации и техобслуживании водопроводно-канализационных объектов, эксплуатации систем водопроводно-канализационных сетей.















