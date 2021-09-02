Минобороны РФ ищет подрядчика для обслуживания военных городков в Беларуси
Минобороны РФ 13 августа 2021 года известило о проведении закрытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков МО РФ, расположенных на территории Беларуси.
Российские ВДВ на полигоне "Брестский". 2019 год. Фото: mil.ru
Начальная (максимальная) цена закупки составляет 146 646 852.2 российских рубля (около 2 млн долларов). Деньги выделяются из федерального бюджета России и будут выплачены в 2022 году, сообщает reform.news
Заявки будут принимать до 16 сентября 2021 года, а выбор подрядчика состоится 17 сентября. Победитель тендера должен с 1 октября 2021 года и по 31 октября 2022 года оказать заявленную услугу.
Речь идет об эксплуатации и техобслуживании объектов КЖФ, эксплуатации и техобслуживании теплогенерирующих объектов, эксплуатации систем тепловых сетей, технической эксплуатации и техобслуживании объектов электросетевого хозяйства, технической эксплуатации и техобслуживании объектов систем наружного освещения, эксплуатации и техобслуживании водопроводно-канализационных объектов, эксплуатации систем водопроводно-канализационных сетей.
"Что за военные городки, неизвестно. Но известно, что аналогичный тендер в России объявляли в 2015 году, позже контракт с подрядчиком был расторгнут. В том году о размещении военной базы в Беларуси Путин и Шойгу говорили как о решенном вопросе, но что-то пошло не так. Теперь все получилось, но, похоже, под другим названием - Россия размещает в Беларуси так называемые учебно-боевые центры", отмечает @iSANbot.
14:31 02/09/2021
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