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Евросоюз готовит пятый пакет санкций против официального Минска

О разработке нового санкционного пакета сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, который был первым вестником и предыдущих ограничительных мер.

По его информации, Европейская служба внешних связей начала работу над пятым пакетом санкций против режима в Беларуси. Лицам, связанным с режимом в Беларуси, могут запретить въезд в ЕС.

Как дополняет Еврорадио, министры иностранных дел ЕС обсудят новый пакет санкций против белорусских властей уже на этой неделе. Это состоится во время неформальной встречи, поэтому окончательные решения не будут приняты в ближайшие дни. Только обсуждение.

Инициативу проявил Вильнюс. В «черный список» будет рекомендовано внести белорусские госкомпании, занимающиеся «вывозом мигрантов» через восточные границы ЕС. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас на слушаниях в Европарламенте.

Страны Балтии уже довольно продолжительное время обвиняют официальный Минск в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов.

Вместе с тем, как заявил заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик 1 сентября на второй рабочей сессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, санкции Евросоюза и авиаэмбарго в отношении Беларуси противоречат международному праву. 
Источник: thinktanks.by
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