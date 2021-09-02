По его информации, Европейская служба внешних связей начала работу над пятым пакетом санкций против режима в Беларуси. Лицам, связанным с режимом в Беларуси, могут запретить въезд в ЕС.





Как дополняет Еврорадио , министры иностранных дел ЕС обсудят новый пакет санкций против белорусских властей уже на этой неделе. Это состоится во время неформальной встречи, поэтому окончательные решения не будут приняты в ближайшие дни. Только обсуждение.





Инициативу проявил Вильнюс. В «черный список» будет рекомендовано внести белорусские госкомпании, занимающиеся «вывозом мигрантов» через восточные границы ЕС. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас на слушаниях в Европарламенте.





Страны Балтии уже довольно продолжительное время обвиняют официальный Минск в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов.





Вместе с тем, как заявил заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик 1 сентября на второй рабочей сессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, санкции Евросоюза и авиаэмбарго в отношении Беларуси противоречат международному праву.



