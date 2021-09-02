2 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Китая в Минске Се Сяоюн подписали договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи Министерству иностранных дел Беларуси для укрепления материально-технической базы министерства.





Что конкретно получит МИД Беларуси от МИДа КНР, не уточняется.





Сайт китайского посольства также не раскрывает подробности договоренности.





Заметим, что ранее в СМИ появилась информация, что «китайцы заморозили 580 миллионов долларов на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината», строительством которого занимается «Славкалий» Михаила Гуцериева.







