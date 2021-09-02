Китай проспонсирует МИД Беларуси. И что подарит?
В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о подписании нового соглашения с властями КНР.
2 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Китая в Минске Се Сяоюн подписали договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи Министерству иностранных дел Беларуси для укрепления материально-технической базы министерства.
Что конкретно получит МИД Беларуси от МИДа КНР, не уточняется.
Сайт китайского посольства также не раскрывает подробности договоренности.
Заметим, что ранее в СМИ появилась информация, что «китайцы заморозили 580 миллионов долларов на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината», строительством которого занимается «Славкалий» Михаила Гуцериева.
Источник: telegraf.by
13:36 02/09/2021
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