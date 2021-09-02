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"Это нам совсем не нравится". В Кремле прокомментировали намерения Украины вступить в НАТО

Российские власти недовольны намерениями Украины вступить в НАТО. Об этом 2 сентября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".



По его словам, в Москве "конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев".

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится".

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

1 сентября Зеленский заявил, что президент США Джо Байден на встрече с ним не называл конкретных сроков вступления Украины в НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Укр ины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Гордон
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