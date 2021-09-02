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Белорусский вопрос может стать одной из тем саммита министров обороны ЕС

Белорусский вопрос также должен быть обсужден на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая проходит сегодня в Любляне. Такое мнение перед началом встречи высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.



Саммит собрали, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и стратегические приоритеты Евросоюза на мировой арене.

"Я бы скорее сказал, что мы должны думать не только о том, что делать с Афганистаном, но о том, что делать с Беларусью. Вот что важно", — цитирует латвийского министра агентство ТАСС.

Пабрикс считает, что этот вопрос должен решаться в координации с ЕС, поскольку "наши границы находятся под давлением".

Латвия, Литва и Польша столкнулась в этом году с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. В июле Литва, а в августе и Латвия ввели режим чрезвычайной ситуации на границе и наделили пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Беларусь. В ответ на это Александр Лукашенко потребовал от своих силовых структур не принимать мигрантов обратно.

В ЕС считают, что этот миграционный кризис — создан искусственно и к нему имеют отношения белорусские власти.
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