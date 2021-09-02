







Саммит собрали, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и стратегические приоритеты Евросоюза на мировой арене.





"Я бы скорее сказал, что мы должны думать не только о том, что делать с Афганистаном, но о том, что делать с Беларусью. Вот что важно", — цитирует латвийского министра агентство ТАСС.





Пабрикс считает, что этот вопрос должен решаться в координации с ЕС, поскольку "наши границы находятся под давлением".





Латвия, Литва и Польша столкнулась в этом году с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. В июле Литва, а в августе и Латвия ввели режим чрезвычайной ситуации на границе и наделили пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Беларусь. В ответ на это Александр Лукашенко потребовал от своих силовых структур не принимать мигрантов обратно.





В ЕС считают, что этот миграционный кризис — создан искусственно и к нему имеют отношения белорусские власти.