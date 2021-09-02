Песков не комментирует возможность предоставления нового кредита Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, будут ли главы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать на переговорах 9 сентября предоставление очередного кредита Минску.
"Давайте не будем забегать вперед", - сказал он журналистам.
Песков заметил, что по итогам переговоров президенты намерены провести большую пресс-конференцию.
"Будет возможность это спросить", - добавил он.
12:05 02/09/2021
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