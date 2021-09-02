Песков не комментирует возможность предоставления нового кредита Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, будут ли главы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать на переговорах 9 сентября предоставление очередного кредита Минску.