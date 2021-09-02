- Вообще Путина стало очень много в медийном пространстве, конечно. По большей части это его стандартное державное занудство. Но иногда у него проскакивают, конечно, перлы. Вот сегодня во Владивостоке, если не ошибаюсь, на специальном совете со школьником, который был посвящен 1 сентября, он сообщил детям о том, что у страны было две грандиозных трагедии, которые помешали ее развитию, которые помешались сформироваться численности в полмиллиарда человек. И он призвал вычислить все-таки, в чем заключались причины этих несчастий и что привело к этим бедам.





Я могу подсказать Владимиру Владимировичу происхождение этих бед. Со вчерашнего дня, кажется, и питерские и московские опера не только из управления «Э», но из многих других управлений теперь обязаны ходить по барам, ресторанам, по стримам, по выступлениям комиков и стендаперов и записывать все то неблагонамеренное, все те рискованные шуточки, которые они себе позволяют, и возбуждаться по этим репликам. И вообще-то, именно так выглядит полицейский беспредел. В свое время в литературные кружки, трактиры затесывались шпики, агенты третьего отделения, вынюхивали все неблагонамеренное. Тех, кто осмеливался читать в студенческом собрании письмо Гоголя к Белинскому, например, приговаривали к расстрелу, как это было с Достоевским молодым.





И, как помните, следовали ответочки от «Народной воли» в виде бомб в царей и губернаторов. И в советское время тоже на всех тусовках, на всех писательских или журналистских ко� �еренциях всюду скользили агенты КГБ, разматывалась проволока ГУЛАГа. И потом ответочкой в 91-м году загорелись в Москве троллейбусы, свалили Феликса Эдмундовича Дзержинского.





Всё повторяется в России абсолютно. Ничего нового. Стукачество, репрессии, полицейский беспредел всегда выглядят одинаково. Все наверняка думали, что это все осталось в прошлом. Да, возможно, наверняка осталось, но прошлое-то вернулось. И России прошлое, оно умное, оно приученное, оно никогда далеко не уходит. Оно знает, придет новый, следующий Путин и позовет обратно его.





И в России тоже приводят к этому горю, крови, к распадам вот эти шпики по барам – с этого все начинается. Произвол, расстрелы, засилье попов, расстрелы на Невском, который производил еще ОМОН Николая II 9 января; тупость власти, ее абсолютная неспособность быть гибкой. Потому что если бы не было этого дегенеративного постоянного маниакального желания царей и правителей всех видов все подавить, всех построить, запретить мыслить, не было бы никакого 17-го года, в нем не было бы никакой необходимости. Вот пришли на смену тем, тупым большевики. И пример царей их ничему не научил. Они тоже тупые. Они вернули ад. А вот если бы не было миллионов лагерников, трупов, дебильных запретов на мысль, на развитие, на комфорт, на разум, на единение с цивилизованным миром, то не было бы и 91-го года, в нем тоже бы не было никакой нужды. То есть все трагедии России – это я объясняю Владимиру Владимировичу – всегда порождены только произволом, жестокостью и хамством власти и только ею, ее вечной тупой уверенностью, что силой и запретами можно раздавить мысль и свободу. Вот все беды России начинались со шпиков в трактирах и барах.





Причем Путин же постоянно обожествляет историю, но он не хочет видеть самую простую вещь, очевидно, что насиловать свободу безнаказанно не получается. Это очень мстительная и беспощадная дама. Это касается и свободы слова, и свободы бизнеса. В истории этой несчастной страны уже дважды мысль и свобода выигрывала у диктатуры. Счет уже 2:0. 17-й год и 91-й год. Выигрывает у тирании и выиграет снова, и счет будет 3:0. И вот уцелеет ли в этой последней игре Россия – очень большой вопрос. По всей вероятности, она может потерять и последнее. Она очень многое потеряли и в 17-м, много потеряла и в 91-м. Но я не знаю, какой год будет годом финального, решающего матча. Ведь все погромы, несчастья, всё, что происходит ужасного с этой страной, происходит только от бездарности, жестокости и беспредела властей. И не от чего больше. И на эту тему надо подумать режиму, чтобы потом не обижаться на то, что в подвале очередного Ипатьевского дома громковато звучат выстрелы. Возможно, есть время что-то изменить и кардинально сменить хотя бы внутреннюю политику.