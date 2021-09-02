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Мнение: Интеграционные игры становятся все более опасными для суверенитета Беларуси

Политический обозреватель Александр Класковский - об опасениях белорусского независимого сообщества.

"Сенсация лопнула. Вчерашнее заявление посла Беларуси в России Семашко о том, что пакет союзных программ подпишут уже 9-10 сентября, Минск дезавуировал, — пишет Александр Класковский. — Мол, СМИ напутали, не так интерпретировали.

Вместе с тем Лукашенко сегодня в Бобруйске допустил, что эти программы могут быть утверждены на президентском уровне на Высшем госсовете Союзного государства предположительно в октябре-ноябре.

При этом у белорусского вождя нет полной уверенности, что на встрече с Путиным 9 сентября в Москве удастся утрясти все разногласия.

Отметим, что о содержании союзных программ мы практически ничего не знаем.

Державные мужи заявляют, что это, мол, нормальная практика, когда ход межгосударственных переговоров не афишируется. Однако при такой разности весовых категорий партнеров и великодержавном менталитете российского руководства в белорусском независимом сообществе сильны опасения, что жертвой интеграционных игр в итоге станет суверенитет страны.

Лукашенко в Бобруйске прокомментировал эти настроения в своем фирменном стиле: «…Сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее». Он заверил, что в плане отношений с Россией «никакой речи о потере суверенитета нет».

Да, союзные программы — это формально в основном про экономику. Но они нацелены на прочную институциональную привязку белорусской экономики к российской. Зависимость от Москвы усилится, и ей потом будет проще навязывать единую валюту, наднациональные органы — то, что предусмотрено еще союзным договором 1999 года.

Тем временем некоторые аналитики заговорили, что в Беларуси под маркой учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО двух стран создается де-факто основа для российской военной базы.

Комментаторы обращают внимание на сообщение телеграм-канала Министерства обороны Беларуси: для формирования центра «в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации». Зачем для учебных целей посылать целые подразделения?

Звучит мнение, что де-факто в Беларуси появятся российские войска ПВО на границе с Польшей, что, в частности, обострит для соседних стран НАТО проблему уязвимости Сувалкского коридора.

Также Минобороны сообщает, что «3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолетов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичи». Что это, как не прообраз базы, задаются вопросом обозреватели. Ведь это будут не фанерные макеты, а настоящие боевые самолеты.

Да, юридически этот центр — далеко не база (впрочем, никаких документов широкая публика не видела). Но в любом случае усиление российского военного присутствия в Беларуси налицо. И кто знает, не продавит ли в перспективе Москва и размещение полноценных военных баз?

По мере того, как зависимость белорусского режима от Москвы усиливается, интеграционные игры становятся все более опасными для суверенитета".
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