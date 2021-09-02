— Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ. Его привлечь к себе, — заявила в прямом эфире канала епархии Алена Богданова. — А задача святого человека — освятить эту землю. Прийти, молиться, совершать евхаристию на ней, и таким образом эта земля одухотворяется. Если мы помним, что царствие Божие все-таки на небесех, то мы знаем, как строить на земле в соответствии с этим.





Диакон Андрей Кураев отреагировал на слова Богдановой:





— Есть возможность заглянуть в головы православных педагогов. Вот этот феодализм педагоги понесут детям. Что ж, в посткрымскую эпоху это очень актуальный тезис.





Российский публицист Александр Невзоров тоже не смог пройти мимо прозвучавшего.





— Руководитель сети церковно-приходских школ ляпнула, красавица, — рассуждает он на Эхе Москвы. — Она официально заявила, и понятно, что именно эти мысли транслируются в ее школах, что историческая роль России до сих пор – захватывать чужие земли, завоевывать их. А вот роль церкви – заставить население этих земель покупать свечки. И потом она тоже началась оправдываться. Зачем она оправдывается?





Она сказала абсолютнейшую правду, она не соврала. По большому счету Россия никогда ничем другим не занималась. Это был ее основной промысел, который поглощал все силы, все ресурсы.





У России была универсальная валюта, на которую она могла купить любую военную победу, то есть солдатская кровь, расход которой был вообще ничем не лимитирован. Она могла себе всегда позволить лить любое количество этой крови. И абсолютное бесправие населения России обязывало население устилать пейзажи своими трупами по первому щелчку пальцами. То есть кто чем живет. Стесняться нечего, так было.