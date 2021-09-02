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После признания экстремистским белорусский телеграм-канал набрал тысячи подписчиков и обошел Onliner

Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" после новости о признании его экстремистским набрал более 5 тыс. подписчиков и обошел единственное зарегистрированное в Беларуси интернет-СМИ Onliner.

Теперь "Чай з малинавым варэннем" с чуть более 143 тыс. читателей находится на пятом месте в рейтинге by.tgstat.com. Еще 31 августа число подписчиков канала было около 138 тыс. человек.


Напомним, 31 августа судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК принято решение признать канал экстремистским. Как было указано в сообщении, в канале "публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, разжигание социальной и политической вражды".

Теперь за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

По состоянию на конец августа экстремистскими были признаны по меньшей мере около 180 Telegram-ресурсов. Сейчас первые пять позиций в рейтинге каналов - это именно те, которые были признаны экстремистскими. 
Smartpress.by
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