Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)





Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Резникова в интервью для "Лига.net".





Он считает, что сегодня у США - современные передовые технологии.





"Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане различных средств ПВО", - сообщил Резников.





По поводу присутствия американских военных он считает, что это уже вопрос того, в каком качестве они нужны.





"С точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию", - заявил Резников.