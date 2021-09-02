Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.





"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.







