Байден заверил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.
"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.
Источник: Валерия Полищук
09:17 02/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение