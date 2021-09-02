



Правозащитная комиссия Круглого стола демократических сил (КСДС) сформировала вторую часть списка граждан, пишет Sputnik, рекомендованных для помилования главой государства.





Первый список со 100 фамилиями людей, которых просят помиловать под гарантии КСДС и Юрия Воскресенского, уже передан президенту Беларуси Александру Лукашенко.





"Во второй части, как и в первой, фамилии 100 заключенных, которые обратились за справедливостью к президенту. Все они прислали письменные подтверждения в КСДС", – сообщил Sputnik глава КСДС Воскресенский.





При этом он отказался уточнять, кто находится в этом списке, сославшись на формат конфиденциальности.





В свою очередь информированные источники, знакомые с ситуацией, сообщили Sputnik, что во втором "списке Воскресенского" могут быть фамилии руководителя официально не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Борис, гомельчанина Дмитрия Гопта, директора IT-компании Дмитрия Конопелько, футбольного фаната Томаза Пипия и парикмахера Андрей Саченко.

Будут ли еще списки?

Отвечая на вопрос, сколько еще будет списков на помилование, Воскресенский сказал: "КСДС приступает к формированию "третьей сотни" раскаявшихся и поддавшихся эмоциям соотечественников".





Как ранее сообщал Воскресенский, фамилии 100 человек из первого списка, который был передан Лукашенко, 10 августа были направлены на согласования в правоохранительные органы.





Во время "Большого разговора с президентом" глава КСДС завил, что "ручается за всех головой". В этом списке подавляющее число людей, которые не совершали особо тяжких правонарушений во время протестов и раскаялись в содеянном.





"В этом списке шесть банкиров, которые осуждены и признали вину, директор филармонии из Могилева и 93 фамилии "невероятных", – уточнил Воскресенский.





С августа 2020 года в Беларуси возбуждено более 4,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность.