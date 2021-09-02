Правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана»
Консультации по формированию нового правительства завершены. Руководителем правительства станет Хайбатулла Ахундзада.
Новым главой правительства Афганистана назначен лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять страной будет президент или премьер-министр, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя талибов Анамуллу Самангани.
"Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани.
Как отмечает издание, пишет Korrespondent.net, по неподтвержденным данным, в правительстве также будет пост премьер-министра.
Также сообщается, что "Талибан" уже назначил губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и округов.
Ахундзада - лидер талибов с 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Он также занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом.
Лидер движения "Талибан" прибыл в Афганистан 29 августа. В Кандагаре он проводил встречи с другими лидерами по поводу ситуации в стране и формирования будущей политической системы.
Источник: Ольга Яниви
08:04 02/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение