



Новым главой правительства Афганистана назначен лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять страной будет президент или премьер-министр, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя талибов Анамуллу Самангани.





"Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани.





Как отмечает издание, пишет Korrespondent.net, по неподтвержденным данным, в правительстве также будет пост премьер-министра.





Также сообщается, что "Талибан" уже назначил губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и округов.





Ахундзада - лидер талибов с 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Он также занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом.





Лидер движения "Талибан" прибыл в Афганистан 29 августа. В Кандагаре он проводил встречи с другими лидерами по поводу ситуации в стране и формирования будущей политической системы.







