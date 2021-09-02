+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Политолог: «Уровень нелояльности провинциальных чиновников к власти в Минске впечатляет»

Сергей Богдан поделился впечатлениями от двух месяцев жизни в маленьком городе.

Политолог: «Уровень нелояльности провинциальных чиновников к власти в Минске впечатляет»
Политолог, востоковед Сергей Богдан, который живет в Германии, рассказал о времени, которое этим летом он провел в Молодечно. По мнению эксперта, пишет Салідарнасць, белорусской власти есть над чем задуматься.

— Я более двух месяцев провел в белорусской провинции. За это время я был впечатлен уровнем нелояльности со стороны начальства к власти в Минске. Это вообще не вызывает симпатии.

Вспоминаются слова советского диссидента Юрия Власова, который говорил, что ему более всего противно «массовое прозрение».

Так вот «массовое прозрение» людей, которые двадцать лет были председателями избирательных комиссий, и занимались тем, чем занимались, вызывает очень противоречивые чувства.

Я вполне могу представить, что неудовлетворение политикой режима могут быть высказаны, но допускаю, что эта оппозиционность может найти совсем другой выход. Мол, если эти [в Минске] не могут, то давайте пускай будет, как там [в Москве]. В России же действительно во многих административных, экономических вопросах все либеральнее.  
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]