Сергей Богдан, который живет в Германии, рассказал о времени, которое этим летом он провел в Молодечно. По мнению эксперта, Политолог, востоковед, который живет в Германии, рассказал о времени, которое этим летом он провел в Молодечно. По мнению эксперта, пишет Салідарнасць, белорусской власти есть над чем задуматься.





— Я более двух месяцев провел в белорусской провинции. За это время я был впечатлен уровнем нелояльности со стороны начальства к власти в Минске. Это вообще не вызывает симпатии.





Вспоминаются слова советского диссидента Юрия Власова, который говорил, что ему более всего противно «массовое прозрение».





Так вот «массовое прозрение» людей, которые двадцать лет были председателями избирательных комиссий, и занимались тем, чем занимались, вызывает очень противоречивые чувства.





Я вполне могу представить, что неудовлетворение политикой режима могут быть высказаны, но допускаю, что эта оппозиционность может найти совсем другой выход. Мол, если эти [в Минске] не могут, то давайте пускай будет, как там [в Москве]. В России же действительно во многих административных, экономических вопросах все либеральнее.